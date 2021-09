Pielęgniarstwo i gerontologia: demografia wskazała kierunki uczelni z Inowrocławia

Podyplomowa gerontologia z elementami geriatrii od października, a 3-letnie studia pielęgniarskie I stopnia od semestru zimowego. To nowe kierunki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, czyli odpowiedź uczelni na problemy rynku i demografii.

- Chciałabym ze zdwojoną siłą powiedzieć i zaakcentować: to jest problem cywilizacyjny. Jeśli nie zahamujemy procesu wybywania i starzenia się medycznych zawodów, odchodzenia na emeryturę, to nie odzyskamy kadr w nowym pokoleniu. Będziemy jako miasto mieli poważny problem, chociaż to jest problem wszystkich miast w Polsce - mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.- Nic tak nie zabezpiecza opieki nad pacjentem hospitalizowanym, czy pacjentem przebywającym w warunkach ambulatoryjnych podstawowej opieki zdrowotnej, jak pielęgniarka, która jest najbliżej tego pacjenta, która spędza najwięcej czasu przy pacjencie, i która udziela najbardziej specjalistycznych świadczeń - mówi Bartosz Myśliwiec, naczelny lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. - Nasze studia chcemy tworzyć na zasadzie nie teorii, ale łączenia podstawowych nauk medycznych z z naukami klinicznymi.- Zajęcia będą odbywać się w grupach kilkunastoosobowych i mniejszych - zapowiada rektor uczelni dr Wiesław Juchacz. - Na przykład na pielęgniarstwie niektóre zajęcia mogą odbywać się tylko w grupach 8 - osobowych. Warunki muszą być dostosowane do wymogów nauczania, do programu, a jednocześnie mają stwarzać możliwość nauczenia się. Z uwagi na dużą liczbę DPS - ów i jednostek, które na tym terenie zajmują się osobami przewlekłe chorymi, chcemy gerontologię uruchomić już 1 października, a później - w sesji zimowej - pielęgniarstwo - to wszystko już w nowym budynku - zapowiada rektor.Więcej w materiale Michała Zaręby.