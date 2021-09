Bydgoska posłanka Iwona Kozłowska na billboardach. Tak zachęca do szczepień

Do końca roku w Bydgoszczy i kilku wybranych powiatach w regionie będą pojawiać się billboardy zachęcające do szczepień. Akcja to inicjatywa posłanki Platformy Obywatelskiej Iwony Kozłowskiej./fot. Tatiana Adonis

Do końca roku w Bydgoszczy i kilku wybranych powiatach w regionie będą pojawiać się billboardy zachęcające do szczepień. Akcja to inicjatywa posłanki Platformy Obywatelskiej Iwony Kozłowskiej.

- Rozpoczęłam akcję billboardową. Kieruję ją do osób, które zapomniały o szczepieniach, które mają jakieś wątpliwości co do tego, czy się zaszczepić, czy może też zapomniały przez okres wakacyjny o tym, że pandemia trwa. Chodzi o zachęcenie ich do zaszczepienia się - mówi poseł Iwona Kozłowska. - Musimy zadbać o swoich bliskich, o ich zdrowie, o ich życie. Uważam, że zaszczepienie się w tej chwili jest najważniejszą rzeczą, którą należałoby zrobić. W województwie kujawsko-pomorskim zaszczepiło się 52 procent mieszkańców. W dalszym ciągu to jest zbyt mało, żebyśmy mogli mówić odporności populacyjnej.- Każdy sposób promowania szczepień ochronnych, czy to będą szczepienia wynikające z kalendarza szczepień ochronnych, przeciw grypie czy to właśnie szczepienie przeciw COVID-19 jest bardzo pożądany - mówi dr Paweł Rajewski, konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. - Widać, że szczepienia i pandemia SARS-CoV-2 są ponadpolityczne, niezależnie od opcji politycznej, od zapatrywań wszyscy działamy w słusznym celu. Chodzi o zatrzymanie epidemii, o to, by jak najmniej osób zachorowało, miało ciężki przebieg choroby, a przede wszystkim, żeby ludzie nie umierali z powodu COVID-19 (...).Pierwszy billboard pojawił się na Bartodziejach, przy ul. Skłodowksiej-Curie naprzeciwko szpitala im. Jurasza.