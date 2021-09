Podwyżki dla sołtysów, ale też kary za nieobecności. Tak jest w gminie Świecie nad Wisłą

Po kilku latach sołtysi z gminy Świecie nad Wisłą doczekali się wyższych diet. Niektórzy otrzymają nawet kilkaset procent więcej niż dotychczas. Będą też kary finansowe za nieobecności na zebraniach sołeckich

- Jestem bardzo zadowolona, bo - nie oszukujmy się - wzrosły koszty pracy, nie tylko sołtysów. To dodatkowy zastrzyk gotówki, którą można poświęcić chociażby na dojazdy do gminy. To bardzo miła niespodzianka, ale też docenienie nas przez władze samorządowe - chwali decyzję radnych gminy Świecie Joanna Stankiewicz, sołtys Głogówka.- Do tej pory dieta w najmniejszych sołectwach wynosiła 2 tys. zł rocznie, a w większych dochodziła do 9 - 10 tys. zł rocznie. Chodzi o to, by wyrównać nieco te dysproporcje. W tej chwili każdy z sołtysów może liczyć na 500 zł stałej miesięcznej diety oraz 4 zł rocznie na mieszkańca. Z drugiej strony nieobecność sołtysa na posiedzeniach rady sołeckiej i zebraniach sołeckich będzie karana zmniejszeniem o 20 proc. miesięcznej diety - powiedział Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.Roczny wydatek z budżetu gminy Świecie nad Wisłą na diety dla 13 sołtysów to 55 tys. zł.