Tytoń był poukrywany w ściankach mebli. Wywąchał go owczarek Bajan

Ponad 1,9 mln szt. nielegalnych papierosów zatrzymała kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa. Kontrabanda była ukryta w transporcie z meblami.

Kilka dni temu, na jednej ze stacji paliw w powiecie włocławskim, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Torunia zatrzymali do rutynowej kontroli samochód ciężarowy. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami w naczepie tira miały znajdować się meble i części samochodowe.Podczas sprawdzania zawartości ładunku, funkcjonariuszy KAS wspierał służbowy owczarek belgijski Bajan, który wyraźnie zaznaczył ślad zapachowy wyrobów tytoniowych w meblach.Po szczegółowej rewizji okazało się, że przestrzenie grubych ścian i podłóg komód oraz półki meblowe to specjalnie przygotowane skrytki, które zostały wypełnione papierosami z białoruskimi banderolami lub bez wymaganych znaków akcyzy.Mundurowi Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli łącznie ponad 1,9 mln sztuk nielegalnych papierosów różnych marek (77.392 paczki). Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa wynikające z uszczupleń należności celno-podatkowych wyniosłyby ponad 2,3 mln złotych.Funkcjonariusze KAS wszczęli przeciwko kierowcy sprawę karną skarbową, rekwirując papierosy oraz ciężarówkę wykorzystaną do ich przewozu.Dalsze postępowania w sprawie prowadzi Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Włocławku.źr. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl