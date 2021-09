Na trzy miesiące trafił do aresztu 33 - latek, który podkładał ogień w pojemnikach na śmieci w Bydgoszczy. Okazało się, że to już jego kolejny „płomienny' wyb ...

Wyprzedaż magazynową po raz kolejny organizuje bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Od poniedziałku do 30 września można nabyć głównie wojskową odzież ...

2021-09-20, godz. 12:16

Do zdarzenia doszło 20 września ok. godz. 10 na terenie gminy Łysomice. Autokar wiozący dzieci z bydgoskiego przedszkola do agroturystyki w Gostkowie, wjechał ...

