Bydgoski Sanepid proponuje odpłatne testy na obecność koronawirusa

Od dnia 20 września w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy można wykonać odpłatnie badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR. To oferta także dla grup zorganizowanych - z dojazdem.

Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, w laboratorium WSSE Bydgoszcz wykonywane jest z zastosowaniem metody real time-RT PCR. Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli, z którego izolowany jest materiał genetyczny wirusa (RNA SARS-CoV-2). Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH, laboratorium oznacza podczas badania gen wspólny dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz geny charakterystyczne wyłącznie dla SARS-CoV-2 (geny N, RdRp/S).W przypadku uzyskania wyników: nierozstrzygający lub Sarbecovirus zaleca się powtórne wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.Jak zgłosić się na badanie? (klient indywidualny)Punkt wymazowy w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (ul. Kujawska 4, budynek E) czynny jest w dniach:poniedziałek i środa - w godzinach 8:00-10:00wtorek, czwartek, piątek – w godzinach 15:00-18:00Po wejściu do budynku należy się zgłosić do pracownika punktu informacyjnego.Ważne: na terenie WSSE w Bydgoszczy nie można zaparkować samochodu - parking znajduje się po drugiej stronie ulicy Kujawskiej (naprzeciwko głównego wejścia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).Na badanie należy zgłosić się przynajmniej 4 godziny po ostatnim posiłku!Istnieje możliwość zorganizowania badań dla pracowników, uczniów, studentów. WSSE proponuje następujące usługi:- dostarczenie zestawów wymazowych w ustalonej wcześniej liczbie, odpowiadającej liczbie planowanych wymazów,- dojazd diagnosty laboratoryjnego z WSSE i pobranie wymazów na miejscu,- odbiór pobranych wymazów w przypadku pobrania wymazów przez pracownika medycznego jednostkiW celu umówienia badań przez jednostkę/uczelnię/zakład pracy, należy kontaktować się telefonicznie pod nr (52) 376 19 13 w godzinach 8:00-14:00.Badanie kosztuje 205 złotych. Wynik badania może zostać przedstawiony w języku angielskim bez dodatkowych opłat.