Autobus wjechał do rowu. 31 dzieci z Bydgoszczy na obserwacji w szpitalach [wideo]

Wypadek na drodze gminnej Wytrębowice-Kowróz (powiat toruński). Po tym, jak autobus wjechał do rowu, do szpitali na obserwację zabranych zostało 31 dzieci w wieku przedszkolnym. Czworo opiekunów jest rannych.

- Autokar przewoził grupę dzieci w wieku przedszkolnym z Bydgoszczy do agroturystyki w Gostkowie. Na drodze gminnej pomiędzy Wytrębowicami a Kowrozem wypadł z drogi. Najpierw jechał kawałek poboczem pola, a później wpadł do rowu - informuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki.Cztery osoby dorosłe - opiekunowie dzieci - są ranne. Mają obrażenia nóg, które nie zagrażają życiu. Jedna z tych osób została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR z podejrzeniem złamania kości udowej.Kpt. Baniecki poinformował, że 31 dzieci nie ma obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu, ale profilaktycznie wszystkie są transportowane do szpitali. Tam zostaną przebadane. - Dzieci trafiają do szpitali w Toruniu, Bydgoszczy, Chełmnie, Chełmży i Grudziądzu - dodał.Na miejscu trwają czynności policyjne pod nadzorem prokuratora. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Nie uczestniczył w nim inny pojazd.