Ścieżką rowerową z Bydgoszczy do Nakła? A jakże! Jest już gotowa! [wideo, zdjęcia]

Rowerowym rajdem świętowali ukończenie ścieżki rowerowej Nakło – Bydgoszcz. Uczestnicy rajdu wyruszyli z dwóch miejsc.

Z Bydgoszczy miłośnicy dwóch kółek wystartowali ze Starego Rynku. Do pokonania mieli dystans ok. 20 km. Z drugiej strony wyprawa rowerowa wyruszyła z nakielskiej przystani. Tu cykliści przejechali trasę liczącą 9,5 km. Wszyscy spotkali się w Gorzeniu, gdzie czekał na nich ciepły posiłek i wiele niespodzianek.



Do niedawna ścieżka rowerowa kończyła się za Łochowicami, na granicy powiatów: bydgoskiego i nakielskiego. Dalej - w stronę Nakła - rowerzyści musieli jeździć szosą. Teraz ścieżka pieszo-rowerowa z Nakła w stronę Bydgoszczy przez Występ, Potulice i Gorzeń jest już gotowa. Budowa 15-kilometrowego odcinka kosztowała ponad 5 mln zł. Ponad 4 mln to dofinansowanie unijne. Cały szlak rowerowy Bydgoszcz - Nakło liczy 30 km.