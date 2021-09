Ikarus z wystawą w środku, nowa ścieżka rowerowa. Bydgoszcz świętuje

Koncerty, gry, wystawy w zabytkowych autobusach, akcja znakowania rowerów - to tylko niektóre atrakcje, przygotowane w Bydgoszczy z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Program na niedzielę

Niestety sobotnia pogoda nie sprzyjała organizatorom, niewiele osób zdecydowało się odwiedzić stoiska na ulicy Mostowej. Tymczasem każdy może tu znaleźć coś dla siebie. - Mamy tu dwie wystawy w dwóch autobusach. W jednym jest wystawa z okazji 40-lecia ikarusów, a w drugim – ekspozycja z okazji 40-lecia Marca’81 w Bydgoszczy – opowiadali organizatorzy. Zapraszali też do udziału w konkursach i zabawach. Chętnym rozdawali jabłonki kolumnowe – odmianę o czerwonym owocach, które można posadzić na balkonie czy tarasie.W niedzielę (18 września) natomiast odbędzie się rajd rowerowy z okazji otwarcia ścieżki rowerowej Bydgoszcz - Nakło na Notecią. Bedzie też można zwiedzić zajezdnię autobusową na ulicy Inowrocławskiej.Rajd z okazji otwarcia ścieżki rowerowej Bydgoszcz - Nakło nad Notecią – zapisy zamknięte. Wyjazd grupy rowerzystów z Bydgoszczy o godz. 11.00 i z Nakła nad Notecią o godz. 11.3o. Miejsce docelowe rajdu – boisko w Gorzeniu.Zwiedzanie zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej – Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy – zbiórka chętnych o danych godzinach w okolicach bramy wjazdowej do zajezdni od strony sklepu LIDL:pierwsza grupa (do 100 osób) – godz. 12.00druga grupa (do 100 osób) – godz. 13.30