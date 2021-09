Niewinnie zamordowani, groby odkryto po latach. Pogrzeb żołnierzy wyklętych

Pogrzeb czterech żołnierzy podziemia antykomunistycznego odbędzie się niedzielę (26 września) na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

Pogrzeb Tadeusza Ośki, Ludwika Augustyniaka, Floriana Dutkiewicza, Zbigniewa Rostka oraz jednej osoby N.N., których szczątki zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na bydgoskim cmentarzu, rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św. w Bazylice. Z kościoła kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej, na nowo wybudowaną Kwaterę Żołnierzy Wyklętych, gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa.Dzień wcześniej - w sobotę (25 września) w Auli Św. Krzyża w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy Bazylice, w godz. 17.00–21.00 - zostaną wystawione trumny.Szczątki żołnierzy ekshumowano kilka lat temu. Na wszystkich czterech wykonano karę śmierci w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy - w 1946 i 1952 roku. - Trzech z nich to są żołnierze Armii Krajowej, dwóch starszych wiekowo - Ludwik Augustyniak i Florian Dutkiewicz - to byli też żołnierze Powstania Wielkopolskiego, uczestnicy później wojny polsko-bolszewickiej, zawodowi podoficerowie Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym - mówi szef IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon. - Najwyższy stopniem porucznik Tadeusz Ośko to młodszy rocznik, dorastał jako dziecko już w wolnej Polsce po 1918 roku. Żołnierz z bardzo dużymi osiągnięciami, wspaniałą kartą bojową z okresu okupacji niemieckiej i konspiracji niepodległościowej, a potem uczestnik konspiracji antykomunistycznej, żołnierz Armii Krajowej. Najmłodszy – ten, który był dzieckiem w czasie wojny - Zbigniew Rostek - to uczestnik antykomunistycznej konspiracji już tego stalinowskiego okresu powojennego. Wszyscy zostali niewinnie zamordowani – dodaje.Pogrzeb Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy będzie też oddaniem czci zamordowanemu w 1946 roku kapitanowi AK Alojzemu Bruskiemu „Grabowi" - wujowi działacza opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80 Jana Wyrowińskiego.