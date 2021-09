Kto nas będzie operować? Brakuje chirurgów. Sytuacja jest bardzo poważna!

70. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich odbywa się w Toruniu. Chirurdzy wymieniają się doświadczeniami i rozmawiają o wyzwaniach.

- Nasze procedury są źle wyceniane - mówi prof. Marek Jackowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.– Brakuje nam pieniędzy na to, żeby pacjentów leczyć jak najnowocześniej. W tej chwili nie ma czegoś takiego, że pacjent z nowotworem jest leczony tylko chirurgicznie, ale też powinien mieć chemio i radioterapię, ponieważ to bardzo poprawia wyniki leczenia – powiedział prof. Marek Jackowski.- Średni wiek chirurga to 60 lat, nie będzie miał nas wkrótce kto operować - dodaje prof. Adam Dziki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w-ce prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.– W Polsce jest ponad 400 wolnych miejsc do specjalizacji. W województwie lubelskim w ostatniej sesji, na wiele miejsc specjalizacyjnych w wielu szpitalach zgłosił się jeden kandydat. Nikt nie chce być chirurgiem, w związku z tym trzeba spowodować, zrobić zachęty, które spowodują, że młodzi ludzie będą chcieli wybrać ten zawód – dodał prof. Adam Dziki.W kongresie bierze udział prawie 900 chirurgów z kraju i zagranicy. Wydarzenie potrwa do piątku (17.09).