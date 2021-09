W lesie też trzeba się umieć zachować. Będzie jeszcze więcej kontroli!

Wybierając się do lasu pamiętajmy o poszanowaniu przyrody - przypominają leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo. Właśnie rozpoczęli akcję pod hasłem „Jesień 21".

Polacy ruszyli na grzyby. W lasach jest coraz więcej ludzi. Straż leśna zapowiada więc wspólne patrole z policją, strażą rybacką i strażą łowiecką oraz wzmożone kontrole w lasach.- Praktycznie na każdym patrolu nasza straż leśna trafia na przypadki naruszenia przepisów - mówi Weronka Wróblewska z Nadleśnictwa Żołędowo. - Głównie chodzi o wjazd do lasu, postój w miejscach zakazanych, puszczanie psów luzem, rozpalanie ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych - to najczęstsze przypadki.I śmieci, z których z roku na rok przybywa- W zeszłym roku uprzątnęliśmy z terenu naszego nadleśnictwa wokoło 60 ton śmieci. Odpadów jest każdego roku coraz więcej.Za łamanie przepisów w terenach leśnych grozi mandat do 500 złotych.Akcja „Jesień 21" w lasach Nadleśnictwa Żołędowo potrwa do 8 października.