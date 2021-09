Kto zapłaci za rozbrojenie bomby ekologicznej w gminie Świecie?

Radni ze Świecia decydują dzisiaj (16 września) czy przeznaczyć z budżetu miasta 11 milionów złotych na utylizację niebezpiecznych odpadów zalegających na jednej z działek na terenie miasta. Przedsiębiorca, który nielegalnie składował tam śmieci zniknął, a problem pozostał.

Kto ponosi winę za to, że gmina Świecie ma u siebie bombę ekologiczną?- Ustalamy, kto ponosi winę za ten stan. Firma miała pozwolenie na gromadzenie zupełnie innego rodzaju odpadów, a zbierała zupełnie inne. A kontrolować to miejsce powinno starostwo powiatowe, które wydało pozwolenie, i taka kontrola była, ale po niej śmieci przybyło - mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia (...).- Jestem radnym od kilkunastu lat, ale to głosowanie będzie jednym z trudniejszych. Podniesiemy - ja podniosę rękę za tym wydatkiem wiedząc, że mogą być problemy z odzyskaniem przynajmniej całej sumy (...) - mówi Adam Cieślak, przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego, a jeszcze więcej o sprawie powiemy w programie Nasz mały świat o 16.30.