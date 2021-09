Wspólnych inwestycji coraz więcej. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz ma pięć lat

- Gdyby nie Stowarzyszenie, wielu inwestycji w gminach by nie było - tak pięć lat działalności podsumowuje Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Rozwój komunikacji podmiejskiej, polityka senioralna, oszczędności dzięki wspólnym zakupom, wymiana doświadczeń - to tylko część korzyści z funkcjonowania Stowarzyszenia. - Dziś możemy mówić o sukcesach, które odniosły samorządy należące do Metropolii. Wszystkie te sukcesy wiążą się z ok. 200 porozumieniami, które do tej pory zawarliśmy i które regulują nasze wspólne cele i zadania – mówił starosta bydgoski Wojciech Porzych.Ale okrągła rocznica to nie tylko czas podsumowań, to także przygotowania na nowe wyzwania. - Do tych najważniejszych należą przede wszystkim: zapewnienie wszystkim gminom członkowskim samowystarczalności w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych, wdrożenie oraz sprawna i efektywna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dążenie do ograniczenia smogu na obszarze metropolii poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz dążenie do utworzenia formalnego związku metropolitalnego – tu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych – - wymieniał prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz tworzy obecnie miasto Bydgoszcz oraz 17 okolicznych gmin i dwa powiaty. To ponad 600 tys. mieszkańców.