Medale dla medyków w Grudziądzu! Nagrodzono ich za walkę z COVID-19

Grudziądzcy medycy zostali nagrodzeni za walkę z COVID-19. Odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia nadane przez ministra zdrowia wręczał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odznaczony został, odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia, na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, m.in. doktor Sławomir Buczek.– Przepraszam, że głos mi się łamie, ale widząc was tu wszystkich powiem, że to jest dla was – powiedział Sławomir Buczek.– Dziękuję, też tym wszystkim, których nie wymienię, bo że wymienię pana doktora Buczka to rzecz oczywista, bo i wy mi my go dobrze odbieramy, bo wiemy ile pan doktor zrobił dla tysięcy pacjentów, którzy zostali tu przyjęci. Postawa pracowników szpitala w Grudziądzu byłą wyjątkowa, także bardzo za tę heroiczną postawę dziękuję –powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Nagrodzonych zostało 20 pracowników grudziądzkiego szpitala.