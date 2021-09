Wiemy czyje podpisy pojawią się w Bydgoskiej Alei Autografów!

Iga Baumgart-Witan, Piotr Salaber i profesor dr hab. Mariusz Wysocki decyzją Kapituły Bydgoskich Autografów zostawią swoje podpisy na ulicy Długiej - w Bydgoskiej Alei Autografów.

Iga Baumgart-Witan to dwukrotna medalistka olimpijska z Tokio 2020 (złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebro 4x400 M). Medalistka mistrzostw świata i Europy (sztafeta 4x400 M), indywidualna mistrzyni Polski w biegu na 400 m z 2017 r. i 2019 r. Na tym dystansie zdobyła także srebro (2011, 2012, 2015) i brąz (2013, 2018). Urodziła się 11 kwietnia 1989 roku w Bydgoszczy, jest lekkoatletką BKS Bydgoszcz.Piotr Salaber - profesor Akademii Muzycznej, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – w klasie dyrygowania prof. Henryka Gostomskiego (1990), ukończył również Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (1999). Doktorat w zakresie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura uzyskał w roku 2005 a stopień naukowy doktora habilitowanego 16 kwietnia 2012 roku. Od roku 2013 jest profesorem nadzwyczajnym bydgoskiej Akademii Muzycznej. Od 1994 do 2001 związany był z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, gdzie sprawował funkcję kierownika muzycznego. W latach 1996-97 prowadził program autorski w Polskim Radiu w Bydgoszczy. Od 1997 jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Koncertował w Rosji, Czechach, Niemczech, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dyryguje wszystkimi nagraniami swojej muzyki teatralnej i filmowej. Z powodzeniem łączy działalność artystyczną z naukową i dydaktyczną prowadząc zajęcia w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Bydgoszczy a także, gościnnie w Vancouver na University of British Columbia. Autor muzyki do blisko 100 spektakli teatralnych, piosenek, programów radiowych i telewizyjnych, trzech filmów kinowych i dwóch seriali TV. Autor reportaży m.in. z Indonezji, Singapuru, Madagaskaru, Kenii, Tanzanii, Seszeli, Egiptu, Komorów, Mauritiusa, USA i Meksyku.Profesor dr hab. Mariusz Wysocki jest pediatrą, urodził się w 1952 roku w Gdańsku. Od 1977 roku związany z Bydgoszczą. Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK. Twórca jednego z największych ośrodków przeszczepu szpiku kostnego dla dzieci w Polsce północnej. Jest promotorem i recenzentem licznych prac doktoranckich i rozpraw habilitacyjnych, sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Współpracował z fundacją Iskierka – organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Był zaangażowany w działalność 17. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której tematem było wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. Wyróżniony nagrodą Bydgoszczanin Roku.