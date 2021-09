Rowery i fotografia, czyli co robić w najbliższym czasie w Bydgoszczy

Bydgoszcz włączy się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Ograniczony zostanie ruch w centrum miasta, a promowane będą alternatywne środki transportu, m.in. rowery - zapowiada Łukasz Krupa, dyrektor Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.

– Będą rowery cargo, będzie możliwość wypróbowania ich. Będzie mobilny serwis rowerowy, który często towarzyszy nam przy rowerowych wydarzeniach, będzie darmowy przegląd rowerowy, będzie rower treningowy, będzie blenderbike i będzie można zrobić swój własny koktajl miksując owoce siłą mięśni – powiedział Łukasz Krupa.Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu rozpocznie się w najbliższy czwartek.Z kolei w piątek w Bydgoszczy rozpocznie się Vintage Photo Festival. Będą wystawy, spotkania autorskie i warsztaty fotograficzne. Ratusz zachęca też do udziału w konkursie Bydgoszcz Press Photo - mówi Michał Sztybel - z-ca prezydenta Bydgoszczy.– Chcemy ogłosić nasz konkurs fotograficzny dla fotografów zawodowych i amatorów. Bydgoszcz Press Photo. Do 28 listopada będzie można przysyłać propozycje zdjęć konkursowych, specjalna komisja, w której będą osoby branżowo i fachowo zajmujące się fotografią, będzie oceniać te zdjęcia. My dzięki temu zyskamy obraz miasta w oczach twórców – mówił Michał Sztybel.Z kolei wszelkiego rodzaju punkty handlowo-usługowe mogą zgłaszać się do akcji „Metropolia za pół ceny”, która rozpocznie się 27 września. Przez tydzień mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z usług przecenionych o połowę.