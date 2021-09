Po ostatnich wypowiedziach polityków obozu rządzącego rozgorzała dyskusja o polexicie. Poseł Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości zapewniała dziś w Rozmowie dnia PR PiK , że PiS nie ma takich planów.

- To są interpretacje polityków totalnej opozycji, którzy tak naprawdę od 2015 roku, czyli od chwili kiedy przegrali wybory, robią wszystko, łącznie z tym, że rozpoczęli akcję właśnie wyprowadzania Polski z Brukseli. Oni to robią. To jest bzdura kompletna, ale nie zgadzamy się na to, żeby funkcjonowała Europa dwóch prędkości i na poddawanie Unii Europejskiej pod dominację Niemiec - mówiła w porannej Rozmowie Dnia poseł Joanna Borowiak.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ