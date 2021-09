Jarosław Gowin: „Premier Morawiecki przegra wojnę z prawami ekonomii"

Jarosław Gowin, lider Porozumienia przedstawił w Toruniu m.in finansowe propozycje dla samorządów. To odpowiedź na rządowe rozwiązania w ramach tzw. Polskiego Ładu.

- Porozumienie od samego początku sprzeciwiało się drastycznej podwyżce podatków, jaką przewiduje rząd w ramach tzw. Polskiego Ładu. To właśnie z tego powodu Porozumienie znalazło się w opozycji. Zostaliśmy wypchnięci z rządu, gdyż nie godziliśmy się na podwyżkę podatków o ok. 50 procent - powiedział b. wicepremier podczas konferencji w Toruniu podkreślając, że wielokrotnie powtarzał, iż jest to podwyżka drastyczna.- Wtedy premier Mateusz Morawiecki polemizował ze mną i mówił o dobrze przemyślanych rozwiązaniach. Jeżeli tak, to dlaczego dzisiaj rząd obniża poziom wzrostu składki zdrowotnej. Ma to być już nie 9 procent, a 4,9 procenta. To dowód na to, że Porozumienie miało rację. Nadal jednak tak duży wzrost podatków dla tej grupy pociągnie za sobą wzrost drożyzny - mówił Gowin. Dodał, że już teraz inflacja przekroczyła 5 procent.W jego ocenie wszystkie korzyści, o których mówi rząd w odniesieniu do emerytów, mniej zamożnych warstw społecznych, zostaną przejedzone. Jego zdaniem zostaną one zniwelowane przez wzrost cen (...).Posłanka Porozumienia z Torunia Iwona Michałek stwierdziła, że wszyscy samorządowcy, z którymi się spotyka, mówią jednoznacznie o braku akceptacji dla rozwiązań proponowanych przez rząd w programie Polski Ład.Jej zdaniem już w tej chwili budżety samorządów się nie spinają. W odpowiedzi na to Porozumienie proponuje udział wszystkich szczebli samorządów w podatku PIT, CIT, ale także VAT. Wzrost udziału w podatku PIT miałby wynosić 10 procent (z 50 do 60 proc.). Zaproponowano także podniesienie udziału w podatku CIT do 31 procent, a także nowe rozwiązanie - udział samorządów w podatku VAT.Gowin zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowania unijnego Polska - prawdopodobnie po raz ostatni - będzie mogła korzystać z olbrzymich środków zewnętrznych. - Te fundusze są wykorzystywane przede wszystkim przez samorządy. Te muszą mieć jednak środki na wkład własny - zaznaczył lider Porozumienia.Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł; inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł (...).