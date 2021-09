Pożegnał się w sieci ze znajomymi. Internauci szybko zawiadomili policję [wideo]

Dyżurny policji odebrał zgłoszenie o tym, że jeden z mieszkańców powiatu zamieścił na portalu społecznościowym niepokojący wpis, w którym żegna się ze znajomymi. Policjanci ustalili adres zamieszkania mężczyzny i natychmiast do niego pojechali. Zdążyli...

Informacja o niepokojącym wpisie na jednym z portali społecznościowych dotarła do policjantów w niedzielę (12 września) po 21.00. Zgłaszający poinformował funkcjonariuszy, że jeden z mieszkańców powiatu żegna się w nim, sugerując zakończenie życia. Wpis zobaczyła znajoma mężczyzny i zaniepokojona przekazała go dalej. Niestety, autor wpisu nie odbierał telefonu, więc policjanci ustalili jego adres zamieszkania i niezwłocznie udali się na miejsce.Rodzice mężczyzny zaprzeczali, aby cokolwiek mogło zagrażać synowi, gdyż ten śpi w swoim pokoju. Policjanci postanowili to jednak sprawdzić. Okazało się, że gdyby nie ich interwencja rzeczywiście mogło dojść do tragedii. Służby medyczne zabrały mężczyznę do szpitala.10 września przypadał Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Specjaliści z Itaki uruchomili antydepresyjny telefon zaufania: