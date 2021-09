Korki na Fordońskiej i moście Kazimierza Wielkiego. Kierowcy i piesi zagubieni

Sznury stojących samochodów na Fordońskiej to efekt zmian wprowadzonych w związku z budową nowych mostów w Bydgoszczy. Do Fordonu jedzie się dwa razy dłużej.

ZMIANY DLA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Główna zmiana to zamknięcie części ul. Fordońskiej – od ul. Szajnochy do Kijowskiej. W obie strony – do i z Fordonu - jeździ się tylko jedną nitką ulicy. Zamiast świateł są trzy tymczasowe ronda w tym rejonie. Wielu kierowców ułatwia sobie drogę jeżdżąc przez stację i parkingi przy Castoramie.Zlikwidowano niektóre przystanki. Kierowcy i piesi w poniedziałek od rana byli zagubieni. - Nie mogę się odnaleźć, chciałam iść na przystanek, którego nie ma – mówiła nam jedna pasażerka.Tramwaje na tym odcinku jeżdżą wahadłowo, więc ich pasażerowie też tracą więcej czasu na dojazdy. - Prosimy o ostrożność pieszych i kierowców – apelują drogowcy. Jak zapowiadają, obserwują ruch, by wprowadzić ewentualne poprawki. Zmiany wprowadzono w związku z początkiem budowy nowych mostów oraz przebudową skrzyżowań i dróg dojazdowych do nowych obiektów. Na tym odcinku powstaną nowe jezdnie, torowiska, chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie.