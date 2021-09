Schronisko promuje adopcje zwierzaków. Nie chcecie psiaka do domu?

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu ma wielu przyjaciół. Pokazał to piknik na którym spotkali się właściciele czworonogów.

To 8. edycja imprezy, która była okazją do promocji zwierzaków, jak i samej adopcji.– My mamy psa ze schroniska, dlatego przyszliśmy tu odwiedzić. Tak wdzięcznego psa jak ze schroniska, to nikt nigdy nie będzie miał z żadnej hodowli - mówili goście pikniku.– Ja bardzo lubię te pikniki, bo one świetnie integrują ludzi. Zarówno pracowników, wolontariuszy, jak i wszystkie te osoby, które adoptowały. Ja jestem tak wychowana, że rodzina jest wtedy pełna gdy jest w niej zwierzę – Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska.W Parku na Bydgoskim Przedmieściu odbył się też bieg charytatywny dla toruńskiego schroniska „PsieBiegnij Się”.