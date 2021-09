Przekaz mszy beatyfikacyjnej także przed bazyliką w Bydgoszczy

Transmisję z beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej bydgoszczanie mogli oglądać na telebimie przed bazyliką. Pojawiło się tam około 20 osób.

– Właśnie specjalnie tu przyjechaliśmy i widzimy, że trochę mało ludzi jest, jesteśmy zdziwieni małą frekwencją, ale może to kwestia pogody. Dla mojego pokolenia kard. Wyszyński to taki symbol niezłomności. Natomiast Matka Czacka to jest przejście osoby cywilnej do stanu duchownego i zrobienie czegoś nietuzinkowego, po czym zostaje trwały ślad – mówił jeden z wiernych.Późniejszy prymas Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie we Włoclawku, jako wikariusz pracował w Lubrańcu. Pochodząca z ziemiańskiej rodziny poliglotka, Elżbieta Róża Czacka straciła wzrok będąc nastolatką. Potem jako zakonnica pomagała niewidomym. Była pionerką polskiej tyflologii.