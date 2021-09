W ujęcie wody na Drwęcy, które dostarcza wodę na osiedla Na Skarpie oraz Rubinkowo, w sobotę, 11 września 2021 r. uderzył piorun. Mimo awarii woda do Torunia dostarczana jest bez przeszkód i jest ona zdatna do picia.

Piorun zdemolował zasilanie stacji i sterowniki. Przez całą noc służby próbowały usunąć awarię, jednak nadal nie ma prądu w ujęciu wody. Jak informuje kierownik ujęcia Łukasz Górski, uderzenie pioruna miało niespotykaną skalę. Mimo to woda dostarczana jest do toruńskich osiedli bez przerw, a jej jakość jest na bieżąco badana i nie budzi obaw.Woda z ujęcia Drwęca dostarczana jest do osiedli Na Skarpie i Rubinkowo. Reszta miasta zasilana jest z ujęcia Nieszawka i Bielany.