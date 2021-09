Kruszwica kulinarną stolicą Polski! Trwają tam Europejskie Dni Dziedzictwa [zdjęcia, wideo]

Europejskim Dniom Dziedzictwa w tym roku towarzyszy hasło „Smaki Dziedzictwa". Nie brakuje więc na miejscu miłośników dobrego jedzenia, mistrzów kuchni i kulinarnych tradycji oraz stoisk z regionalnymi rarytasami.

- Już po raz 29. organizujemy Europejskie Dni Dziedzictwa. Takiego skupienia wokół stołu, wokół kulinariów jeszcze nie było. Chcemy nawiązać do olbrzymiej polskiej tradycji kulinarnej, czyli mówimy o starych przepisach przekazywanych z pokolenia na pokolenia, o starych książkach kucharskich, obiektach zabytkowych związanych z przemysłem spożywczym. Przy okazji jedzenia mamy możliwość zaobserwowania, jak bardzo nasze kultury przez lata wcześniejsze mogły się wymieszać, bo jedzenie to wpływy najróżniejszych kultur. I dziś, i za tydzień mamy okazję to sprawdzić - mówi Beata Bauer z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.W programie m.in. pokazy kulinarne mistrzów kuchni, degustacje potraw regionalnych, prezentacje kół gospodyń wiejskich, warsztaty dawnych zawodów, zwiedzanie zabytków i atrakcje dla dzieci.Więcej w materiale Tatiany Adonis.