Poseł Iwona Michałek: w kierownictwie PiS jest myślenie o wychodzeniu Polski z UE

- Nie ma naszej zgody na wychodzenie Polski z Unii Europejskiej - powiedziała w Toruniu poseł Porozumienia Iwona Michałek. Według byłej wiceminister rozwoju, pracy i technologii, taki scenariusz może rozważać Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas konferencji prasowej Iwona Michałek przypomniała słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.– Powiedział coś takiego, że jest możliwy pol-exit i, że tak naprawdę wszystko może w tym kierunku zmierzać. Mało tego, dzień później w Radomiu, pan poseł Suski powiedział coś takiego, jakby Polska była pod okupacją Brukseli. Te dwa zdarzenia, dla nas Porozumienia, świadczą o tym, że jest w kierownictwie PiS myślenie o wychodzeniu Polski z UE. To dla nas jest nie do zaakceptowania – powiedziała Iwona Michałek.– To jest bardzo zła narracja. To dzięki wsparciu UE małe miasteczka i rolnictwo, małe społeczności się rozwijają - dodał Dariusz Pawlak - radny gminy Chełmża.– My młodzi ludzie potrzebujemy zobaczyć jak najwięcej świata, by móc budować swoją osobowość, wiedzę, spostrzeżenia na temat otaczającej nas rzeczywistości, a jeżeli zostanie to nam zabrane utkniemy w jednym miejscu, nie mogąc być wszechstronni – mówiła Klaudia Kwaśniewska.„Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24.” - napisał na twitterze Ryszard Terlecki. „Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać - wyjaśnił wicemarszałek Sejmu.