Dzikowska, Cichy, Kossakowski oraz opowieści z podróży czyli Festiwal „Podróżnicy”

Opowieści, warsztaty i wspomnienia - to najważniejsze elementy kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”. Grafika nadesłana

Opowieści, warsztaty i wspomnienia - to najważniejsze elementy kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”.

Program festiwalu!

Jak zwykle publiczność spotkać się będzie mogła z ciekawymi gośćmi o których mówi organizatorka Karolina Sypniewska-Wida.– Rozpoczyna się największe podróżnicze święto w naszym regionie. Już po raz 11. zagości w Bydgoszczy. Mamy mnóstwo atrakcji, inspiracji, wypraw i to wszystko w jednym miejscu, w Fabryce Lloyda, skumulowane w dwa dni. Będzie legenda - pani Elżbieta Dzikowska, himalaista Leszek Cichy, Przemysław Kossakowski, który opowie o projekcie Down the Road. Będziemy wspominać Aleksandra Dobę, naszego przyjaciela, przyjaciela festiwalu, był u nas 3 razy i opowiadał z niesamowitą charyzmą o swoich morskich przygodach – mówi Karolina Sypniewska-Wida.Pierwsze prelekcje w piątek od 15.00, w sobotę od 11.00, a po 20.00 gala, podczas której wręczone zostaną nagrody - Haliki.