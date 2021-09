Ochrona środowiska, przemoc w rodzinie, szczepienia. O tym było na sesji

Toruńscy radni przyjęli miejski program ochrony środowiska i program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas sesji poruszono też problem spadającego zainteresowania szczepieniami wśród torunian.

Przed głosowanie na pytania radnych dotyczące miejskiego programu ochrony środowiska odpowiadała Halina Pomianowska, dyrektor wydziału środowiska i ekologii w Urzędzie Miasta w Toruniu. - Nasze działania dotyczą przede wszystkim ochrony klimatu, jakości powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarowania wodami i szeroko rozumianej edukacji Ekologicznej. Istotną częścią programu są też wytyczne do ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz standardy w zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych – mówiła.Radni przyjęli też program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Jeszcze przed głosowaniami zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz przekazał, że spada zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 wśród torunian. - Gdy rozpoczęliśmy całą akcję, to szczepiliśmy 10-11 tys. tygodniowo, teraz są to dwa tysiące tygodniowo - informował. - Niepokoi nas to słabe tempo szczepień. Jesteśmy obecnie na etapie organizacji szczepień uczniów od 12. roku życia. Jeśli będą warunki, planujemy je w szkołach lub przychodniach. Apeluję, żebyśmy wszyscy byli ambasadorami szczepień – dodał.