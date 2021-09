Bydgoskie bilety autobusowe dla uczniów z Mroczy. Umowa podpisana

Uczniowie z gminy Mrocza mogą korzystać z tańszych biletów „uczniowskich”. Umowę podpisali w czwartek prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i zastępca burmistrza Mroczy Waldemar Chudzik.

To oznacza, że uczniowie dojeżdżający do Bydgoszczy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej na takich samych zasadach, jak bydgoscy uczniowie. Miesięczny bilet „uczniowski" kosztuje 10 zł, roczny - 100 zł. Oprócz bydgoskich uczniów z ulg w transporcie publicznym korzystają już uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ościennych gmin: Nowej Wsi Wielkiej, Sicienka, Dobrcza, Osielska, Białych Błot i Dąbrowy Chełmińskiej. Teraz do grona uprawnionych dołączają uczniowie zamieszkali w gminie Mrocza.Uchwałę umożliwiającą zawarcie umowy z kolejną gminą podjęła w czerwcu bydgoska Rada Miasta. Uprawnieni uczniowie będą musieli zgłosić się do gminy po Metropolitalną Kartę Uczniowską. Przy kontroli muszą okazać tę kartę z zakodowanym biletem oraz ważną legitymację szkolną.