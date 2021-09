20-latek z gminy Lubicz podał się za policjanta i okradł staruszkę [wideo]

Toruńscy policjanci zatrzymali na terenie gminy Lubicz 20-latka, który brał udział w wyłudzeniach metodą na tzw. policjanta. Kryminalni ustalili, że 20-latek ma na koncie dwa podobne przestępstwa, do których doszło na terenie toruńskiego Rubinkowo. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło pod koniec maja tego roku. Na telefon stacjonarny 75-letniej mieszkanki toruńskiego Rubinkowa zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał pokrzywdzoną, że policja prowadzi akcję przeciwko przestępcom. Mężczyzna podający się za policjanta namówił kobietę, by zebrała całą gotówkę i biżuterię jaką ma w domu i wyrzuciła ją przez okno klatki schodowej na chodnik. Tak też się stało.



20-latek odebrała pieniądze z miejsca, gdzie wyrzuciła je pokrzywdzona. W ten sposób torunianka straciła pieniądze i biżuterię warte blisko czterdzieści tysięcy złotych. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana.



Wnikliwa analiza wszelkich śladów i dowodów doprowadziła kryminalnych na trop 20-letniego mieszkańca gminy Lubicz. Funkcjonariusze zebrali dowody świadczące o tym, że to właśnie zatrzymany przez nich mężczyzna współpracował z przestępcami. Policjanci ustalili również, że ten sam człowiek uczestniczył w przestępstwie, do którego doszło na początku września.



Sprawcy, podobnie jak w poprzednim przypadku, zadzwonili na telefon stacjonarny 81-letniej pokrzywdzonej z informacją, że prowadzą czynności przeciwko przestępcom, którzy chcą ją napaść. Kobieta wszystkie pieniądze jakie miała w mieszkaniu zebrała w torbę i wyrzuciła przez okno. Przypadek zrządził, że reklamówka wyrzucona przez okno spadła na teren ogrodzony przy bloku. Sprawca bojąc się, że to pułapka zrezygnował z ich zabrania. Tym sposobem kobieta nie straciła wtedy kilkunastu tysięcy złotych.



Podejrzany usłyszał już dwa zarzuty. Za wyłudzenia może mu grozić do 8 lat więzienia.