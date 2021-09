Firma podrzuciła gminie Świecie 20 tys. ton śmieci plus robactwo i zniknęła

Nawet 10 mln zł może kosztować gminę Świecie utylizacja niebezpiecznych odpadów, które są nielegalnie składowane na terenie inwestycyjnym Vistula Park I. Firma, która zanieczyściła ten teren zniknęła. Jest problem.

- Na jednej z działek należących do gminy Świecie, na terenie inwestycyjnym, zalega około 20 tys. ton odpadów najgorszej frakcji.- Osoba poddzierżawiła innej firmie - bez naszej zgody - działkę, którą dzierżawiła od gminy Świecie. Ta firma zaczęła zwozić odpady, na które nie miała zezwolenia. Była kontrola i urzędnicy nakazali usunąć odpady, które zastali w momencie kontroli, a było to około 600 ton. Daliśmy im miesiąc na posprzątanie. Firma zobowiązała się do usunięcia odpadów, ale zamiast je usunąć, to przez ten miesiąc dowiozła kolejne dziesiątki tysięcy ton odpadów. Walczymy z karaluchami, z robactwem. Jest tego bardzo duża ilość (...) - mówi Paweł Kułakowski, burmistrz Świecia.Równocześnie samorząd przed sądem domagać się będzie od firmy odszkodowania za poniesione straty finansowe.