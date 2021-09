Sokoły zawładnęły kominem PGE Toruń. Są w gnieździe, będą też na grafice

Grafika przedstawiająca sokoła wędrownego pojawi się na nieczynnym kominie Elektrociepłowni PGE Toruń, który na co dzień jest domem dla sokolej rodziny.

Komin PGE Toruń był częścią starej ciepłowni węglowej, która została wyłączona z eksploatacji w momencie uruchomienia nowej elektrociepłowni gazowej w 2017 roku. Na kominie gniazdują obecnie toruńskie sokoły wędrowne, których życie codzienne można śledzić dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe.- Dla wielu osób komin jest częścią toruńskiego krajobrazu. Po uruchomieniu elektrociepłowni gazowej mieszkańcy podczas „dni otwartych" pytali nas, czy komin pozostanie, gdyż dla wielu osób wracających do Torunia jest on swoistym azymutem, kojarzonym z domem. Podjęliśmy decyzję o pozostawieniu i odnowieniu komina, a dodatkowa grafika z sokołem ma podkreślić, że nasz komin stanowi dom dla objętych ścisłą ochroną sokołów wędrownych. Mamy nadzieję, że grafika spodoba się mieszkańcom i osobom przyjeżdzającym do Torunia – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.Podstawowy zakres prac rewitalizacyjnych komina obejmuje czyszczenie i naprawę płaszcza komina, czyli jego zewnętrznej części, malowanie naprzemiennie łącznie 7 pasów czerwonych i białych o szerokości 25 m każdy, wymianę instalacji oświetlenia tzw. przeszkodowego (nocnego), wykonanie zadaszenia komina, które jest niezbędne, aby nie uległ on degradacji.Dodatkowa grafika zostanie wykonana przez artystów. Główna część grafiki to wizerunek sokoła wędrownego o wymiarach 7,5 m x 15m, który będzie umieszczony od strony wschodniej komina na wysokości około 125 m (poniżej planowanej grafiki znajduje się gniazdo sokoła wędrownego) oraz zielony bluszcz pnący się od podstaw komina do poziomu wizerunku sokoła. Remont komina potrwa do końca listopada 2021 r.Ciekawostki o nieczynnym kominie PGE Toruń- Wysokość: 225 m (jest na liście 20 najwyższych kominów w Polsce)- Czas budowy: 1981-1982- Rodzaj komina: komin żelbetonowy- Średnica przy podstawie: 13,80 m- Średnica przy wylocie: 8,80 m- Liczba galerii: 6