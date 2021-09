Zakończył się pierwszy etap renowacji zabytkowej chaty olęderskiej we Włęczu

Zakończył się pierwszy etap renowacji menonickiej chaty we Włęczu (powiat toruński). To jedyny tego rodzaju zabytek zachowany w regionie. Po dekonstrukcji budynku okazało się, że wiele drewna, z którego zbudowany był obiekt, będzie można wykorzystać w procesie rewitalizacji.

W nocy z wtorku na środę mieszkańcy Włęcza i okolicznych miejscowości zorganizowali kolejne spotkanie. Było rodzajem podsumowania dotychczasowych działań rekonstrukcyjnych. Z resztek nieprzydatnego drewna z chaty po dekonstrukcji rozpalono ognisko. Mury zabytku stały się tłem dla prezentowanych filmów. Tych powstało już kilka, gdyż lokalna społeczność w dawnej chacie kantora przez ostatnie lata organizowało m.in. dziady, kolędowanie, dobrzyńskie wesele, pustą noc, kupały, czy spotkania mające przypomnieć zwyczaje wielkanocne.- My kojarzymy Olędrów, mennonitów z kilkoma miejscami na Żuławach, czy Parkiem Etnograficznym w Toruniu. A przecież pas osadnictwa był szeroki i ciągnął się aż do Warszawy. My tu — w gminie Czernikowo — od 2012 roku próbujemy ocalić chatę włęcką - mówi Dariusz Chrobak, wiceprezes Stowarzyszenia „CZYŻ-NIE", dyrektor szkoły w Czernikowie i regionalista. - Zaczynamy naprawę tej chaty od jej dekonstrukcji. Zamierzamy jeszcze skuć elementy wtórne, czyli tynki, które tu są. Z funduszy, które przyznał nam konserwator zabytków, w tym roku chcemy jeszcze zrobić fundamenty. Wykorzystamy do tego również pomoc gminy i społeczne siły. Na tyle nas na ten moment stać - dodaje.Lokalna społeczność stara się o dofinansowanie ministerialne i nie traci nadziei, że uda się je uzyskać, być może już w kolejnym roku. W pomoc włączyła się gmina, która przejęła obiekt i ma być wsparciem logistyczno-instytucjonalnym. O samej Chacie we Włęczu dyrektor-pasjonat mówi, jako o miejscu wyjątkowym. Cmentarz, dzwonnica i chata kantora nie zachowały się bowiem w żadnej innej miejscowości na Ziemi Dobrzyńskiej.Wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki zapowiedział, że plan zakłada zrealizowanie całej inwestycji w dwa lata.