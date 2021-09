Wojska niemieckie w Gniewkowie: przypomnieli smutną rocznicę dla miasta [wideo]

Minęła 82. rocznica wkroczenie wojsk Wehrmachtu do miasta, co przypomina zorganizowany happening. Fot. Michał Zaręba

Minęła 82. rocznica wkroczenie wojsk Wehrmachtu do miasta, co przypomina zorganizowany happening. Fot. Michał Zaręba

Niemiecka flaga ze swastyką pojawiła się w oknie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Minęła 82. rocznica wkroczenia wojsk Wehrmachtu do miasta, co przypomniał zorganizowany happening.

– Nie upamiętniamy tego faktu, by gloryfikować wojska niemieckie, tylko chcemy pokazać jak wtedy zmieniło się na gorsze życie mieszkańców Gniewkowa. Polacy byli zdegradowani do roli niewolników, taniej siły roboczej – mówiła Katarzyna Podczaska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.Z Gniewkowa wysiedlono 480 osób - jedną czwartą mieszkańców. Pani Urszula miała wtedy dziewięć lat. Flaga ze swastyką przywołała bolesne wspomnienia. - Mojej siostrze męża zabili, dwuletnie dziecko zostało. Nauczycielkę moją prowadzili, nie żyje ta kobieta. Mam 92 lata i bardzo dobrze to wszystko pamiętam.Podczas happeningu polscy żołnierze zrzucili flagę niemiecką i w jej miejsce wywiesili biało-czerwoną.