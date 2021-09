Rewitalizacja warzelni soli w Ciechocinku. To dopiero będzie atrakcja! [zdjęcia]

Marszałek Piotr Całbecki przekazał kierownictwu Uzdrowiska Ciechocinek umowę dotyczącą finansowania (w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020) rewitalizacji XIX-wiecznej linii technologicznej w zabytkowej warzelni soli oraz historycznej pijalni wód mineralnych.

Ciechocińska warzelnia soli to miejsce, w którym wciąż wytwarza się sól spożywczą tak, jak 180 lat temu – wydobywana z podziemnych pokładów solanka jest odparowywana w otwartych panwiach, wykrystalizowane kryształki soli są wybierane na drewniany parownik, a potem układane w pryzmy. Niejako przy okazji powstają ciechociński szlam i ciechociński ług, wykorzystywane do zabiegów leczniczych w uzdrowisku. Kluczowe w procesie produkcji są tu proste narzędzia i ręczna praca warzelników. W części manufaktury mieści się od roku muzeum, w którym można zobaczyć m.in. urządzenia do uzdrowiskowej terapii fizykalnej i gimnastyki leczniczej, a także urządzenia warzelnicze.Usytuowana w Parku Zdrojowym dawna pijalnia wód, dzieło znanego warszawskiego architekta Edwarda Cichockiego, to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych obiektów miasta. Powstała w latach 80. XIX-wieku w formie krytej galerii spacerowej. Jest przykładem charakterystycznego dla uzdrowisk w całej Europie stylu szwajcarskiego (uzdrowiskowego), charakteryzującego się m.in. bogatą dekoracją snycerską. Przebudowana w międzywojniu, mieści obecnie m.in. kawiarnię.Koszt obu przedsięwzięć rewitalizacyjnych to łącznie 4 miliony złotych. Inwestycje zostaną zakończone jesienią 2023.W ramach RPO 2014-2020 samorząd województwa finansuje także gruntowny remont ciechocińskich tężni solankowych, które wraz z warzelnią soli i parkami Tężniowym i Zdrojowym są pomnikiem historii – jednym ze 114 najcenniejszych historycznie obiektów w kraju, których wartość i rangę podkreśla w każdym przypadku specjalne rozporządzenie prezydenta RP.