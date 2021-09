Budowa spalarni odpadów niebezpiecznych: prezydent chce zmiany prawa

Prezydent Rafał Bruski chce zakazu budowy spalarni odpadów niebezpiecznych w dużych miastach. Złożył wniosek w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W liście do premiera prezydent Bydgoszczy wnioskuje o dokonanie pilnych zmian w zapisach Prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach. Zablokują one bowiem możliwość budowy nowych instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych w dużych miastach, posiadających powyżej 100 tys. mieszkańców. W przypadku mniejszych miast i gmin Rafał Bruski apeluje, by przepisy prawa określały bezpieczne oddalenie tego typu obiektów od terenów zamieszkałych.W liście do premiera prezydent Bydgoszczy podkreśla, że pismo ma związek z negatywnym stanowiskiem mieszkańców w sprawie budowy na terenie miasta spalarni niebezpiecznych odpadów.Instalacja miałaby powstać na terenach pozachemowskich. Przeciw budowie spalarni są min. mieszkańcy okolicznych osiedli Kapuścisk i Łęgnowa. Obawiają się, że powstanie spalarni wpłynie niekorzystnie na środowisko i jakość powietrza.