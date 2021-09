Paczki dla niepełnosprawnych. Żołnierze rozwożą dary po regionie

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozwożą paczki z materiałami higienicznymi oraz żywnością. Dary trafiają do Warsztatów Terapii Zajęciowej w regionie.

Jednym z ośrodków, które otrzymały wsparcie jest Warsztat przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, które ma 25 podopiecznych. - W paczkach mamy konserwy, pasty do zębów, płyn do kąpieli, herbatkę - te dary będą rozdawane indywidualnie dla każdego podopiecznego. To super paczki, na pewno nasi podopieczni będą bardzo zadowoleni – mówią pracownicy Warsztatu.Dary trafią w sumie do czterech ośrodków w Bydgoszczy, jednego w Solcu Kujawskim i Białych Błotach. To kolejna akcja pomocy zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pod koniec sierpnia kilkanaście podobnych paczek trafiło już pod inne adresy. Wcześniej żołnierze wspólnie dostarczali posiłki seniorom oraz świąteczne paczki dla kombatantów.