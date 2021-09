Szczepionkobus nadal w trasie. Obecnie jeździ po powiecie inowrocławskim

Szczepionkobus w regionie odwiedzi kolejne miejscowości. Tym razem będzie krążył po powiecie inowrocławskim. Inauguracja nowej trasy odbyła się Ludzisku w gminie Janikowo przed tamtejszą podstawówką.

- Dzisiaj nasz szczepionkobus rozpoczyna swoją trasę w powiecie inowrocławskim. Zaczęliśmy właśnie od gminy Janikowo - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. - Powiat inowrocławski nie jest najgorzej wyszczepionym powiatem w naszym województwie. Na 9 gmin 5 gmin przekroczyło już 50 procent wyszczepienia. Lideruje miasto Inowrocław, gmina Kruszwica, ale również dobrze to wygląda w gminie wiejskiej Dąbrowa Biskupia i w Janikowie, które jest na czwartym miejscu wśród 9 gmin. Pozostałe gminy mają poziom wyszczepienia poniżej 50% ale to jest blisko właśnie 50: 48, 49 procent. Mimo wszystko cały czas walczymy o to by, tych szczepień przybywało (...).Więcej w materiale Tatiany Adonis.