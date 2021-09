Coraz mniej czasu by się spisać! Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!

Mamy coraz mniej czasu na udział w narodowym spisie powszechnym. Na Kujawach i Pomorzu spisała się już większość mieszkańców.

Najwięcej w gminach Koneck i Chrostkowo. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września. Czas na samodzielne spisanie się mamy do momentu, kiedy odezwie się do nas rachmistrz.





– Nie czekajmy więc na telefon od funkcjonariusza państwowego i spiszmy się sami - zachęca dr Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.





– Możliwości spisania się jest bardzo wiele, m.in. spisanie się przez Internet, to jest ta podstawowa metoda, ale część naszego społeczeństwa, ma obawy lub nie korzysta z Internetu, przygotowaliśmy również inne metody, choćby kontakt telefoniczny - dodała Wiesława Gierańczyk.