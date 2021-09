Jest ich 6 i mają pomóc ratować życie ludzkie. Mowa o defibrylatorach, które pojawiły się na ulicach Grudziądza. Pierwszy zamontowano w urzędzie stanu cywilnego.

– Będą one rozmieszczone w różnych jednostkach urzędu, m.in. tutaj w urzędzie stanu cywilnego, ale także na ul. Ratuszowej, na Sikorskiego, w Straż Miejskiej i w centrum ekologicznym. Warto w to inwestować, co więcej to urządzenie ma też charakter przenośny, czyli będzie można je zabrać na imprezy plenerowe – powiedział Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.Jedno takie urządzenie kosztowało 6 tysięcy złotych.