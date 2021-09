Tłumy ludzi na Święcie Śliwki. Spoglądamy na nie z góry [film z drona]

Blisko 200 stoisk odwiedzać można na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych. My spoglądamy na to popularne wydarzenie z trochę innej strony.

Na stoiskach na Święcie Śliwki kupić można przede wszystkim regionalne produkty – przede wszystkim przetwory owocowo -warzywne, głównie z powidłami z Doliny Dolnej Wisły oraz wszelkie tradycyjne jadło, także wyroby rękodzielnicze i twórców ludowych. Wystawcy czekają na klientów jeszcze w niedzielę (5 września) od godz. 12.00 na nadwiślańskich łąkach w Strzelcach Dolnych koło Bydgoszczy-Fordonu. Chętnych nie brakuje, już w sobotę wydarzenie odwiedziły tysiące ludzi.Święto Śliwki wraz z dużym jarmarkiem odbywa się już po raz 21. Impreza trwa aż do zmierzchu. W tym też czasie kursuje w obie strony, co 20 minut, miejski autobus linii 95 z pętli Tatrzańska na osiedlu Bydgoszcz-Fordon do Strzelec Dolnych.W sobotę w Strzelcach Dolnych zjawiło się także nasze promocyjne słoniątko sPiKer, z którym można było robić sobie piękne zdjęcia.