Śliwka rządzi w Strzelcach Dolnych! Wybieracie się? Czekamy! Jest pysznie [zdjęcia, relacja]

Smaki, zapachy, dźwięki - na Święcie Śliwki doznań wszelakich jest mnóstwo. Dorośli mogą posmakować i kupić zdrowe lokalne produkty, dzieci znajdą dla siebie strefę zabaw. I tak przez dwa dni.

Blisko 200 stoisk przede wszystkim z tradycyjnymi, regionalnymi przetworami owocowo -warzywnymi, głównie z powidłami z Doliny Dolnej Wisły oraz wszelkim tradycyjnym jadłem, także wyroby rękodzielnicze i twórców ludowych, czekają na klientów już od godziny 12 na nadwiślańskich łąkach w Strzelcach Dolnych koło Bydgoszczy-Fordonu. Tam to po raz 21., w sobotę i niedzielę [4-5 września] odbywa się tradycyjne Święto Śliwki wraz z dużym jarmarkiem.Impreza potrwa od południa aż do zmierzchu - tak samo w niedzielę. W tym też czasie kursować będzie w obie strony, co 20 minut, miejski autobus linii 95 z pętli Tatrzańska na osiedlu Bydgoszcz-Fordon do Strzelec Dolnych.Na miejsce pojechał satelitarnym wozem transmisyjnym nasz reporter Andrzej Krystek i realizator dźwięku Maciej Miś. W Strzelcach Dolnych jest także nasze promocyjne słoniątko sPiKer, z którym można sobie zrobić piękne zdjęcia.