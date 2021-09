Inscenizacja bitwy, piknik, olimpiada, rodzinna gra terenowa. Co by tu wybrać?

W ten weekend (4-5 września) imprez jest mnóstwo: Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych, w Bydgoszczy Święto ulicy Pomorskiej, inscenizacja bitwy z czasów II wojny światowej w Kadzionce, a nawet modlitwa i piknik na urodzinach Radia Maryja.

-W sobotę odbywa się X Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy zmierzą się w takich konkurencjach jak pływanie, piłka nożna, lekkoatletyka czy tenis stołowy. Początek sportowych zmagań o godz. 10.30. Więcej: TUTAJ

- O 10 w Inowrocławiu rozpoczął się VI Zlot Fiata 126p i Klasyków w Inowrocławiu. Dziś auta będzie można oglądać na placu imprez w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej. Swoimi pojazdami pochwalą się zawodnicy Automobilklubu Inowrocławskiego. Przygotowano też konkursy z nagrodami. Zlotowicze przejadą ulicami Inowrocławia m.in al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Dworcową, Staszica i Świętokrzyską. Współorganizatorem imprezy są Kujawskie Centrum Kultury i Sekcja Starych Samochodów PRL Team Inowrocław.- Słuchacze Radia Maryja spotkają się w Toruniu z okazji urodzin rozgłośni. „Dziękczynienie w Rodzinie" rozpocznie się o 11 od nowenny, po której w południe zostanie odprawiona msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Na 15:00 zaplanowano koronkę, a na 17:00 procesję różańcową. Uroczystości odbędą się w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. W amfiteatrze nad Wisłą odbywać się będą koncerty. O 14:00 wystąpi Bogdan Trojanka i zespół Terne Roma, o 15:30 pojawi się na scenie Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, a o 18:00 zagra Bayer Full.- Poznanie historii i rodzinna zabawa na świeżym powietrzu. To wszystko zapewni uczestnikom gra terenowa „Śladami Dokty”, która odbędzie się w pięciu miastach naszego regionu. Akcja ruszy w samo południe w Bydgoszczy na polanie Różopole, w Grudziądzu w Parku Miejskim, w Inowrocławiu w Parku Solankowym, w Toruniu na Barbarce i we Włocławku w parku przy Katedrze. Rodzinne drużyny składać się będą z 2 do 6 osób, a zapisy prowadzone będą na miejscu. Zabawa potrwa do 15, a po 16.15 zostaną ogłoszone wyniki. Dokta, czyli Dr Wanda Błeńska, urodziła się w Poznaniu, ale dzieciństwo i młodość spędziła w Toruniu. Była żołnierzem Armii Krajowej, a w 1951-ym roku wyjechała do Ugandy, by leczyć chorych na trąd. Pracowała tam ponad 40 lat.- Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski zaprasza na uroczyste odsłonięcie tablicy i inscenizację bitwy poświęconej żołnierzom III batalionu 22 pułku piechoty z 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty walczącym i poległym 2 września 1939 roku na przesmyku pomiędzy jeziorami Krzywe i Piaseczno w Kadzionce. Wydarzenie odbędzie się 4 września o godzinie 11:30 w Kadzionce. Dojechać można tam od strony Lucimia.- Przed nami także piknik rodzinny w Sępólnie Krajeńskim. Impreza odbędzie się w sobotę, 4 września na terenie targowiska „Mój Rynek". - Przygotowujemy atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców regionu - przekonuje Izabela Fröhlke, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.Impreza rozpocznie się o godzinie 14. Podczas pikniku rodzinnego zagra orkiestra na dużym rowerze, będzie można oznakować rower, a najmłodsi będą mogli bawić się na dmuchanych zamkach.- Przez dwa dni: 4-5 września w Strzelcach Dolnych trwa doroczne Święto Śliwki, czyli festiwal lokalnych smaków, zapachów i tradycji, a w roli głównej występuję oczywiście śliwka w różnych odsłonach, przede wszystkim smażona, czyli powidła. Polskie Radio PiK także wybiera się na to święto. Będą relacje, zdjęcia, filmy.