Nowoczesne rozwiązania w Mysiej Wieży w Kruszwicy. Będzie też iluminacja

Fot. Jolanta Fischer

Mysia Wieża w Kruszwicy zostanie wyremontowana. Ponad 689 tysięcy złotych na ten cel, przekazali burmistrzowi miasta, minister Łukasz Schreiber i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wszystko po to, by zabytek, zyskał nowoczesne ulepszenia. O tym, co takiego obejmuje remont mówił burmistrz Dariusz Witczak.– W ramach tej kwoty mam nadzieję, że uda się nam zrealizować część takiego dość szerokiego projektu polegającego na budowie wystawy multimedialnej, która uatrakcyjni wnętrze wieży. Do tego chcemy zrobić nowoczesną iluminację zabytku, co pozwoli profesjonalnie podświetlić wieżę. Będzie można na wieży wyświetlać grafiki, czy barwy narodowe – dodał Dariusz Witczak.Nowe oblicze, wieża ma zyskać jeszcze w tym roku.