Minister Adam Niedzielski w Bydgoszczy: sektor medyczny udowodnił, że zasługuje na wsparcie [zdjęcia]

Sektor medyczny udowodnił, że zasługuje na wsparcie i żebyśmy systematycznie zwiększali nakłady, podwyższali wynagrodzenia i naprawiali to, co jest największym deficytem – deficytem kadr – powiedział w piątek w Bydgoszczy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister wziął udział w uroczystości z okazji 40-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Bziela.– Po tym ciężkim ponad półtora roku możemy wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania i ten czas, który mamy za sobą, szczególnie ciężki dla państwa, to też czas, który powinien wywołać pewnego rodzaju refleksję o tym, jak bardzo widać w tej pandemii, jak działanie państwa, działanie w różnych sferach gospodarki, jest zależne od skuteczności działania systemu opieki zdrowotnej. Dlatego, mimo tych trudnych sytuacji, różnego rodzaju napięć, podejmujemy ciągle decyzje, które mają wzmocnić sektor medyczny – mówił Niedzielski.Minister zaznaczył, że działania na rzecz wzmocnienia opieki medycznej nie są łatwe, bo każda część państwa, każda gałąź gospodarki potrzebuje wsparcia i liczy na znalezienie się w priorytetach państwa.– Sektor medyczny, pokazując swoją skuteczność działania podczas pandemii, udowodnił, że zasługuje na wsparcie i żebyśmy systematycznie zwiększali nakłady, podwyższali wynagrodzenia i naprawiali to, co jest największym deficytem – deficytem kadr – podkreślił Niedzielski.Minister wskazał, że obchodzący jubileusz szpital im. Biziela ma markę placówki, która dba o jakość. Zaznaczył, że jego zdaniem misja poprawy jakości powinna być jednym z głównych kierunków reformowania szpitalnictwa. Zdecydowanie bardziej powinno stawiać się na jakość leczenia, nie tylko na poziomie certyfikacji, ale też płacenia za tę lepszą jakość.– Taki projekt ustawy przygotowaliśmy, jest on złożony do konsultacji publicznych. Razem z przewodniczącym Komisji Zdrowia posłem Tomaszem Latosem staramy się, żeby nie było to traktowane jako ustawa o takim zwykłym charakterze, ale żeby była to ustawa o głębokim charakterze reformatorskim – mówił Niedzielski.Minister pogratulował osiągnięć kadrze szpitala im. Biziela, zaznaczając, że gdyby nie głębokie poczucie misji, nie byłaby w stanie tak długo pracować w trudnych warunkach. Zasłużonym pracownikom wręczył odznaczenia państwowe i medale resortowe.Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela został otwarty 30 maja 1980 r. (przez pierwsze 10 lat funkcjonował jaka Szpital im. XXX-lecia PRL). Ze względu na pandemię w zeszłym roku nie zorganizowano uroczystości jubileuszowych.Obecnie szpital zatrudnia 1950 pracowników. Placówka dysponuje 600 łóżkami, a rocznie hospitalizowanych jest 40 tys. pacjentów.