Krzysztof Gawkowski o edukacji: w szkole dzieci powinny się uczyć o klimacie

Edukacja prozdrowotna i klimatyczna, darmowy ciepły posiłek w każdej szkole i dodatkowe godziny WF. To pomysł na nowoczesną edukację Lewicy. Postulaty w Inowrocławiu przedstawił poseł Krzysztof Gawkowski.

– Musi być więcej lekcji specjalistycznych, takich, które będą dotykały przedmiotów pozwalających myśleć o szkole z uznaniem, żeby dzieci w szkole podstawowej wiedziały dlaczego wybrać taką, a nie inną szkołę średnią. Chcemy, żeby wszystkie dzieciaki, od 4 klasy szkoły podstawowej uczyły się o klimacie, żeby to były lekcje nie tylko geografii, nie tylko przyrody, ale lekcje klimatyczne, które będą pokazywały gdzie dziś jako świat, jako społeczeństwo zabłądziliśmy i to jest taki element, który powinien towarzyszyć aż do końca szkoły średniej – powiedział Krzysztof Gawkowski.Konferencje zorganizowano przed Zespołem Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.