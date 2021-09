Kiedy przetarg na kolejowe przewozy w regionie i czy nie za późno?

Do 13 września ogłosimy przetarg na regionalne przewozy pasażerskie - powiedział Polskiemu Radiu PiK marszałek Piotr Całbecki. Chodzi o przetarg, który wyłoni na najbliższe 9 lat operatorów kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Natrafiliśmy na szereg problemów, które musimy skrupulatnie zweryfikować - wyjaśnia marszałek.– Jest bardzo dużo załączników, dokumentów, które muszą być zbieżne ze sobą i dziś nie mogę ogłosić tego przetargu, ogłosimy go do połowy tego miesiąca, co nie wpłynie na możliwość rozstrzygnięcia tego przetargu i wdrożenia go od 13 grudnia, ale lepiej jeszcze kilka dni popracować nad dokumentacją – dodał Piotr Całbecki.Projekt wart jest ponad miliard złotych.