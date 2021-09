To tam dotrze sygnał z „bransoletki życia” - w Toruniu otwarto Centrum Teleopieki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Teleopieki mieści się w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Także w czwartek (2 września) wręczono kolejne „bransoletki życia”.

To bezpośrednio tam będzie docierał sygnał z „bransoletek życia”, w które wyposażani są seniorzy z regionu. Dzięki temu pomoc ma być szybsza i sprawniejsza.- Konsumujemy to, co zainicjowaliśmy 5 lat temu, kiedy wdrożyliśmy pilotażowy program teleopieki. System testowaliśmy, a mamy pod opieką aż trzy tysiące osób, więc to duża odpowiedzialność - przypomina marszałek Piotr Całbecki.Podczas otwarcia Centrum kolejnym seniorom wręczono też bransoletki życia.