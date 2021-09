Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: wykłady online, ćwiczenia i egzaminy stacjonarnie

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Jacek Woźny, napisał list do studentów i pracowników. Zajęcia, które rozpoczną się w październiku, będą przebiegały hybrydowo. Fot. Archiwum

Treść listu rektora:



Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku akademickiego 2021/2022. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli go rozpocząć w sposób bliski normalnemu, który pamiętamy sprzed pandemii koronawirusa COVID-19.



Chcielibyśmy, by wszystkie formy prowadzenia zajęć - z wyjątkiem wykładów – odbywały się w murach uczelni. Podczas ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów, będziemy mieli możliwość osobistego spotkania się w gronie społeczności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Również praktyki mogą teraz odbywać się w sposób tradycyjny.



Stacjonarna forma kształcenia stosowana będzie nie tylko na studiach I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych, ale również podczas kursów i szkoleń.



Z troską myślimy o wykładach. Ponieważ z zasady grupują one większe zbiorowości, dla bezpieczeństwa będą one prowadzone z wykorzystaniem dotychczasowych technik kształcenia na odległość.



W sposób stacjonarny przeprowadzane będą zaliczenia i egzaminy, podobnie jak seminaria licencjackie i magisterskie (w przypadku tych ostatnich możliwa będzie forma zdalna, po uzyskaniu zgody dyrektora kolegium).



Mam nadzieję, że przyjęte przez kierownictwo uczelni rozwiązania będziemy mogli bez problemu wdrożyć w życie od początku nowego roku akademickiego. Wiele zależy od nas samych. Zachęcam do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi poprzez skorzystanie z narodowego programu sczepień. Troszczmy się o siebie nawzajem!



Zarządzenie w sprawie organizacji nowego roku akademickiego ukaże się w ciągu kilku najbliższych dni.