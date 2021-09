Uroczystości na Starym Rynku i Cmentarzu Bohaterów. Bydgoszcz oddała hołd [zdjęcia]

W uroczystościach patriotycznych na Starym Rynku wzięli udział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.

- Spotkaliśmy się dziś, 1 września, by oddać cześć bohaterom i uczcić pamięć poległych w największym i najkrwawszym konflikcie zbrojnym w historii świata. Wielu bohaterów tamtych tragicznych wydarzeń nie poznaliśmy nigdy z imienia i nazwiska. Ich odwaga i gotowość poświęcenia w chwili próby pozwoliły nam jednak ostatecznie odzyskać największe z możliwych darów - wolność i niepodległość. To co ich łączyło, to bezgraniczna miłość do Polski i gotowość służbie Rzeczpospolitej, która zawsze traktowana była jako najwyższe dobro. Niech świadectwo ich postawy w obecnych czasach, gdy tak często kwestionowane są podstawowe wartości, będzie dla nas prawdziwą lekcją patriotyzmu. Obyśmy zawsze pamiętali, że wolność, o którą walczyli nasi przodkowie nie jest darem danym nam raz na zawsze. Cześć i chwała bohaterom - mówił podczas uroczystości prezydent Rafał Bruski.W uroczystościach uczestniczyli reprezentanci władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele instytucji wojskowych, kościołów i organizacji społecznych, kombatanci, a także reprezentacje bydgoskich szkół, związków i stowarzyszeń oraz mieszkańcy.Na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy kwiaty w imieniu bydgoszczanek i bydgoszczan złożył zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz.Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL w nocy z 31 sierpnia na 1 września przeprowadziło akcję Nocna Zmiana Miasta, polegającą na przyozdobieniu bydgoskich pomników i tablic upamiętniających wydarzenia oraz postaci związane z II wojną światową biało-czerwonymi kokardami, zapalone zostały też przekazane przez miasto znicze.Miejsca, które odwiedzili harcerze:1. Ściana „Żołnierzy Wyklętych” – cmentarz, ul. Kcyńska lub pod krzyżem nowopowstałym (IPN)2. Pomnik Leszka Białego – ul. Markwarta/skwer ppor. Leszka Białego3. Tablica pamiątkowa na murze więzienia w Fordonie4. Pod pomnikiem w Dolinie Śmierci5. Pod pomnikiem Leona Barciszewskiego6. Pomnik Walki i Męczeństwa – Stary Rynek7. Pomnik żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej – cmentarz Bohaterów8. Symboliczne mogiły (4 szt.) prezydentów, członków Straży Obywatelskiej, ofiar 3-4 września 1939 r. – Cmentarz Bohaterów9. Pomnik Żydów – ofiar II wojny, Pod Blankami10. Plac Wolności – pomnik11. Brdyujście – pomnik OW WISŁA i kmdra Kanafoyskiego12. Cmentarz Starofarny – tablica ofiar II wojny światowej13. Tablica pamięci nauczycieli – ul. Artyleryjska14. Pomnik harcerzy – ul. Szarych Szeregów15. Przed kościołem p.w. Św. Polskich Braci Męczenników (ul. ks. Popiełuszki)- tabliczki „Katyńskie”- tablica na kamieniu – harcerze16. Pomnik poległych na Szwederowie – przy kościele, ul. Ugory 16